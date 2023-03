Ferrari verslaat concurrentie in pitstopstrijd

Gisteren gingen Red Bull Racing en Sergio Perez er met de zege vandoor op het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië. De Oostenrijkse renstal heerste in het kunstlicht aan de Saoedische kust, maar niet op elk vlak waren ze de betere ploeg. In de pitlane werden ze namelijk verslagen.

De snelste pitstop van de race werd ditmaal namelijk uitgevoerd door het team van Ferrari. De Italiaanse renstal wisselde de banden van Charles Leclerc in 2,10 seconden. De tweede pitstoptijd werd dit keer genoteerd door het team van Alpine, de Franse renstal wisselde de banden van Esteban Ocon in een tijd van 2,36 seconden. Red Bull eindigde in deze ranglijst als derde door de banden van Sergio Perez te wisselen in 2,50 seconden.