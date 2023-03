Horner trots: "Misschien wel de beste race van Checo ooit"

Het team van Red Bull Racing kon na afloop van de Saoedische Grand Prix wederom juichen. In Jeddah greep Sergio Perez zijn eerste zege van het jaar en reed Max Verstappen naar een knappe tweede plaats. Teambaas Christian Horner was in zijn nopjes met het resultaat en stak na afloop de loftrompet af.

Verstappen moest de Grand Prix vanaf de vijftiende plek starten vanwege zijn aandrijfasproblemen in de kwalificatie, hierdoor waren alle ogen gericht op polesitter Perez. De Mexicaan verloor de leiding bij de start aan Fernando Alonso, maar al snel greep hij de Spanjaard weer bij de lurven. Een zege kon hem dan ook niet meer ontgaan terwijl Verstappen een knappe inhaalrace reed.

Pushen

Na afloop van de Grand Prix was teambaas Christian Horner apetrots op zijn team en dat stak hij niet onder stoelen of banken. In gesprek met Sky Sports sprak hij zich uit: "Alle credits naar het team. Ze hebben echt een geweldige auto in elkaar gezet. We zagen vandaag twee coureurs die elkaar aan het pushen waren. Max kwam ook nog eens vanaf de vijftiende plaats. Halverwege reed hij al op de vierde plaats. Persoonlijk vind ik dat dit de beste race ooit was van Checo."

Probleempjes

Toch verliep niet alles vlekkeloos voor Red Bull. Horner zag immers ook dat er een paar probleempjes waren en na afloop was hij eerlijk genoeg om dit direct toe te geven: "We moesten de pace managen, de restarts goed doen en de pace in de gaten houden van de auto's die achter ons reden. Toen gingen we echt volgas, maar Max kreeg ineens een probleem waardoor we de data moesten checken. Daarna gingen we er weer volle bak voor."