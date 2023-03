Verstappen trots op resultaat: "Niet makkelijk om door het veld te komen"

Max Verstappen moest de Saoedische Grand Prix vanaf de vijftiende plaats starten vanwege problemen met zijn aandrijfas in de kwalificatie. De Nederlandse regerend wereldkampioen deed echter niets verkeerd in de race en reed vrij simpel naar de tweede plaats, zelf dacht hij daar iets anders over.

De Nederlandse Red Bull Racing-coureur profiteerde van de door Lance Stroll veroorzaakte Safety Car en kon daardoor door stoten naar de top vier. Daarna werd het voor hem een makkie om zowel George Russell als Fernando Alonso voorbij te steken. Hierdoor ging hij op jacht naar teammaat Sergio Perez, maar opspelende problemen met de aandrijfas gooiden roet in het eten.

Na afloop van de race was Verstappen uitgelaten met zijn podiumfinish. De Nederlander kon terugkijken op een goede race en deed dat met interviewer van dienst David Coulthard: "Het was niet makkelijk om door het veld te komen. In de eerste sector was het lastig om de anderen te volgen omdat we nogal heen en weer aan het schuiven waren, toen ik iedereen voorbij was kwam ik in een ritme. Het is fijn om weer op het podium te staan."