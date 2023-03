Hamilton verwacht niets: "Ik voel geen klik met de auto"

Het team van Mercedes beleefde gisteren een wisselvallige kwalificatie in Jeddah. George Russell noteerde de vierde tijd en mag vanaf de derde plaats starten door de gridstraf van Charles Leclerc. Lewis Hamilton deed het veel slechter en kwam niet verder dan de achtste tijd, hij verwacht niet veel van de Saoedische Grand Prix.

Hamilton worstelt nog altijd met zijn Mercedes. De wagen van de Duitse renstal is nog lang niet op het gewenste niveau en dat steekt het team ook niet onder stoelen of banken. Ook in Saoedi-Arabië ging het allemaal met ups en downs, Russell reed een zeer sterke kwalificatie. Hamilton ploeterde door de sessie heen en dat zorgde voor teleurstelling.

Russell

Hamilton is zeer trots op zijn jongere teamgenoot George Russell. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is na afloop complimenteus in gesprek met de internationale media: "George heeft het goed gedaan. Het is voor hem een geweldig resultaat. Hij wist de auto dan weer wel aan de praat te krijgen. Ik vond het lastig om de performance uit de auto te persen. Dat had niet met het gestuiter te maken. Het had te maken met mijzelf. Op hoge snelheid was de auto met mijn set-up instabiel."

Geen vertrouwen

Hamilton noteerde op het Jeddah Corniche Circuit de achtste tijd en net als zijn teamgenoot profiteert hij ook van de gridstraf van Charles Leclerc. Een zevende startplek geeft hem echter geen goede hoop: "Ik verwacht er niet veel van! Er zit wel meer in de auto aangezien George er wat beter voor staat. Ik voel echter helemaal geen klik met deze auto. Wat ik ook probeer, wat ik ook aanpas aan de auto, ik krijg gewoon geen vertrouwen."