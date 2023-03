Russell ziet topfavoriet in Jeddah: "Red Bull is zeker vooraan het veld te vinden"

Het team van Mercedes kende in Saoedi-Arabië een lastige vrijdag. De Duitse renstal kwam veel snelheid tekort ten opzichte van de concurrentie. George Russell moest in de tweede vrije training de eer hoog houden, na afloop van de sessies baalde hij en deelde hij ook dat hij verwacht dat Red Bull de snelste zal zijn tijdens de rest van het weekend.

Russell hield in de tweede vrije training de eer hoog voor het team van Mercedes. De Britse coureur noteerde de vijfde tijd en was daarmee een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De verschillen in het middenveld waren klein, maar Mercedes weet dat ze het nodige werk moeten verrichten om te kunnen scoren op zondag.

Na afloop van de tweede vrije training was Russell redelijk tevreden. De Britse coureur zag dat er nog veel moest gebeuren en sprak zich uit bij Sky Sports: "Ik weet niet zeker met welke power modes iedereen aan het rijden was. Red Bull Racing is zeker weten vooraan het veld te vinden. We leren heel veel dingen, deze zullen ons op korte termijn gaan helpen. We moeten vannacht eens gaan kijken wat we kunnen doen. Je moet de set-up in de sweet spot krijgen, we gaan in de nacht echt geen seconde vinden."