Marko kan lachen: "Denk dat we de juiste richting op gaan met de set-up"

Het team van Red Bull Racing kende een zeer sterke eerste dag in Saoedi-Arabië. De Oostenrijkse renstal was in allebei de vrije trainingen het snelste met Max Verstappen, ook Sergio Perez eindigde twee keer in de top drie. Teamadviseur Helmut Marko is in zijn nopjes met de resultaten, hij heeft louter positieve woorden over de dag.

Red Bull maakte op de vrijdag in Jeddah direct de favorietenrol waar. Ondanks dat Verstappen een dag later dan gepland arriveerde door de naweeën van een buikgriep, was hij direct op stoom op het Jeddah Corniche Circuit. De verschillen met de concurrentie waren niet zo groot als in Bahrein, maar daarover leek Red Bull zich geen enkele zorgen te maken.

Teamadviseur Helmut Marko was na afloop van de eerste twee vrije trainingen zeer in zijn nopjes met de behaalde resultaten. De Oostenrijker sprak zich over de trainingen uit in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "We zijn tevreden. Ik denk dat we de juiste richting op gaan met onze set-up. We moeten nog eventjes kijken welke banden het beste zijn voor onze race. Daarom reden we ook op verschillende banden tijdens onze longruns."