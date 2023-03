Wolff blijft hoopvol: "Alles kan gebeuren in de autosport"

Het team van Mercedes kende een tegenvallende start van het seizoen in Bahrein. Dit weekend wil men in Saoedi-Arabië sportieve wraak nemen en weer gaan jagen op successen. Teambaas Toto Wolff blijft realistisch, maar de Oostenrijker houdt wel een klein beetje hoop op een mogelijke verrassing in de straten van Jeddah.

De prestaties van Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell in Bahrein vielen heel erg tegen. De twee Britten konden amper vechten met de concurrentie en dat zorgde voor veel frustratie. Mercedes gaf daarna aan dat ze de weg omhoog in willen zetten en spraken de fans ook nog toe in een opvallende open brief.

Performance verbeteren

Mercedes-teambaas Wolff geeft zelf ook eerlijk toe dat de prestaties in Bahrein niet overheen kwamen met de verwachtingen. In een persbericht kijkt hij echter niet alleen terug op Bahrein, maar ook vooruit naar Jeddah: "Alles kan gebeuren in de autosport. We gaan er alles aan doen om in Jeddah elk stukje van onze performance te verbeteren. We gaan jagen op elk punt, elke positie en elke milliseconde. Het is één van de sterkste punten van onze line-up. We zijn racers en we geven alles, elke keer als we op de baan komen."

Andere test

Wolff wil het raceweekend in Saoedi-Arabië gaan gebruiken om weer te leren over de nieuwe auto. De Oostenrijkse teambaas is daar nogal eerlijk over: "Dit weekend zullen we in Jeddah weer meer gaan leren over onze W14. We gaan meer leren over de karakteristieken en de limieten van onze auto. Het wordt een andere uitdaging dan in Bahrein en het wordt interessant om te zien hoe onze auto gaat reageren. We hebben een paar kleine ontwikkelingen meegenomen voor onze auto. Het zijn geen gamechangers, maar ze kunnen ons wel helpen."