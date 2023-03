Formule 1 ontkent Londen Grand Prix-geruchten

Eerder deze week werd het gerucht verspreid dat de Britse hoofdstad Londen momenteel met de Formule 1 in gesprek is voor het organiseren van een stratencircuit. Een Brits collectief zou namelijk een kaart van een potentieel stratencircuit in de haven van de miljoenenstad gepresenteerd hebben, waarna het vuurtje zich snel verspreidde. Het verhaal is nu echter door de top van de Formule 1 stellig ontkent.

Nu de Formule 1 in rap tempo aan het groeien is, zien steeds meer bedrijven, organisaties maar ook gastlanden het nut ervan in om zich met de top van de autosport in te mengen. Zo ook de Britse hoofdstad Londen, althans, dat gerucht werd eerder deze week de wereld in gegooid.

Een collectief had namelijk een kaart van een stratencircuit in de miljoenenstad gepresenteerd, waardoor het rumoer opdook dat de top van de Formule 1 momenteel druk in gesprek is om een tweede race in Engeland mogelijk te maken. London, dat momenteel ook al een E-Prix organiseert, liet een volledig plan opmaken om een sport en entertainmentfaciliteit in het havengebied te realiseren. Dat concept meldde ook dat het de capaciteiten heeft om als een Formule 1-circuit te kunnen fungeren.

De afgelopen jaren flirtte de Formule 1 wel vaker met het organiseren van een Grand Prix in de metropool, maar tot nu toe hebben de ambitieuze plannen nooit het daadwerkelijke daglicht gezien. Zo ook dit recente concept, dat nu door de eigenaren van de Formule 1, de FOM, uit de lucht is gehaald.

Voor nu zal het Verenigd Koninkrijk het met maar één Grand Prix moeten doen, namelijk die op het legendarische circuit Silverstone. Het Formule 1-circus zal in het weekend van 7-9 juli naar de oudste race op de kalender afreizen.