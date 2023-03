Marko verrast door worstelend Mercedes: "Ze hebben meerdere problemen"

Voorafgaand de seizoenstart van vorige week was het de verwachting dat het team van Mercedes de degens kon kruisen met Red Bull Racing. In Bahrein bleek alles echter anders en had Mercedes grote problemen. Helmut Marko denkt dat er meerdere problemen zijn bij de concurrent, hij zag dit niet aankomen.

Mercedes liep in Bahrein ver achter op de concurrentie. Lewis Hamilton en George Russell hadden het zeer lastig in de directe duels met bijvoorbeeld Fernando Alonso. De Mercedessen waren uiteindelijk het vierde team achter Red Bull, Aston Martin en ook Ferrari. De tegenvallende resultaten zorgden voor veel onrust waarna Mercedes via een open brief reageerde op de problemen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko had ook niet verwacht dat Mercedes zo erg zou tegenvallen op het Bahrain International Circuit. De Oostenrijkse adviseur had eigenlijk wel verwacht dat de Duitse renstal een directe tegenstander zou zijn. In gesprek met het Duitse ntv legt Marko zijn opvattingen uit: "Ze hebben niet één problemen, ze hebben er zelfs meerderen. Er is helemaal geen oplossing gevonden tijdens de wintermaanden, ik ben daardoor eigenlijk best wel verrast als ik eerlijk ben."