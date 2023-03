Mercedes spreekt fans toe: "We raken niet in paniek"

Het team van Mercedes kende vorige week een zeer lastige start van het nieuwe seizoen. George Russell en Lewis Hamilton konden zich niet mengen in de strijd vooraan het veld en men baalde van de tegenvallende resultaten. Mercedes richt zich in een open brief aan de fans en daarin tonen ze zich strijdbaar.

Mercedes hoopte na het teleurstellend verlopen seizoen van 2022 dit jaar te kunnen toeslaan. In Bahrein bleek vorige week dat er nog steeds de nodige problemen zijn bij de Duitse renstal. Hamilton en Russell werden verslagen in de duels en Mercedes was slechts het vierde team achter Red Bull Racing, Aston Martin en Ferrari.

Drie punten

Dit weekend verstuurde het team een uitgebreide open brief naar de fans. In de brief valt onder meer te lezen dat het resultaat pijn doet en stelt Mercedes zichzelf twee vragen "Wat kunnen we hieraan doen en wat gaan we hieraan doen?" Mercedes deelt drie punten, ze blijven hun hoofd omhoog houden en gaan door met de strijd en ze vragen support van de fans.

Paniek

Het derde punt van Mercedes is opvallend, men geeft hier namelijk aan dat ze niet bij de pakken neer willen gaan zitten. Het team is duidelijk: "We gaan niet in paniek raken of wanhopig reageren. In deze wereld willen mensen snel met het vingertje wijzen of een zondebok aanwijzen. Wij zijn beter dan dat. Binnen het team hebben we gesproken over de moed om te falen, onze verantwoordelijkheid en de kracht om een tegenslag te zien als kans. We zijn open over onze positie. We werken hard aan herstel en we zijn bezig met een plan om op termijn weer te winnen."