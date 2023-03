Schumacher blij met nieuwe Mercedes-rol: "Voelt op bepaalde manier geweldig"

Mick Schumacher is sinds dit seizoen de derde coureur van het team van Mercedes. De Duitser was vorig jaar nog Haas-coureur en kende een tegenvallend seizoen. Schumacher is nu beland in een compleet nieuwe wereld en hij geeft zelf toe dat het een verhelderende gebeurtenis is.

Schumacher had afgelopen jaar een zeer teleurstellend seizoen in dienst van het team van Haas. De Duitse coureur crashte meerdere keren en de resultaten bleven ook achter bij toenmalig teamgenoot Kevin Magnussen. Schumacher kreeg geen contractverlenging en ook zijn contract als Ferrari-junior liep af. Mercedes sloeg vervolgens toe en contracteerde Schumacher als reservecoureur.

Verhelderend

De Duitser loopt nu door de paddock in zijn nieuwe Mercedes-kloffie en maakt meters op de simulator van het team. Schumacher geniet van zijn nieuwe job en spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Het was verhelderend, als ik dat zo mag zeggen. Het is erg interessant om te zien, ik heb deze kant van het racen nog niet meegemaakt. Ik heb zoveel mogelijk informatie in mij opgenomen. Hopelijk kan ik dat in de toekomst nog gebruiken."

Geweldig

Schumacher heeft geen racezitje, maar hij maakt wel zeer veel kilometers in de simulator van het team. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell hebben hem gezegd dat dit in de buurt komt van de realiteit: "Op een bepaalde manier voelt het eigenlijk wel geweldig. Ik reed namelijk eerst met een auto die erg lastig was om mee te rijden. Om dan nu in de sim te springen, die enorm nauwkeurig is en in de buurt komt van de echte auto, is het gevoel enorm mooi."