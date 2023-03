Häkkinen gelooft in Norris: "Hij heeft hetzelfde niveau als Verstappen"

McLaren-coureur Lando Norris wordt al geruime tijd gezien als een zeer groot talent. De Brit heeft echter nog geen Grand Prix gewonnen en het lijkt erop dat dit ook dit seizoen niet zal gaan gebeuren. Toch wordt Norris gezien als een toptalent, Mika Häkkinen denkt dat hij even goed is als Max Verstappen.

Norris rijdt alweer geruime tijd in de koningsklasse van de autosport voor het team van McLaren. De jonge Brit is een generatiegenoot van onder andere George Russell, Charles Leclerc en Max Verstappen. In tegenstelling tot die drie andere coureurs heeft Norris echter nog geen Grand Prix-overwinning in de Formule 1 op zijn naam staan.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen heeft in ieder geval veel vertrouwen in Norris. De Fin is zeer complimenteus in gesprek met Unibet: "Hij is een enorm snelle coureur. Hij heeft al veel bereikt, hij laat tenminste al voor langere tijd overtuigde resultaten zien. Hij is echt enorm getalenteerd, daar bestaat gewoon geen enkele twijfel over. Hij heeft hetzelfde niveau als Leclerc, Verstappen en Carlos Sainz. Qua pure snelheid heeft Norris echt een enorm hoog niveau."