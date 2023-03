Marko looft Perez: "Hij heeft al twee seizoenen als teamgenoot van Max overleefd"

Sergio Perez is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in dienst van het team van Red Bull Racing. De ervaren Mexicaanse coureur houdt het dan ook al drie seizoenen vol als de teamgenoot van regerend wereldkampioen Max Verstappen. Helmut Marko vindt dat een bijzondere prestatie.

Perez zat na 2020 zonder stoeltje, maar het team van Red Bull Racing bood hem een uitkomst. Sindsdien is de Mexicaan de overduidelijke tweede coureur van de Oostenrijkse renstal. Perez rijdt regelmatig in dienst van Verstappen en daar lijkt hij meestal genoegen mee te nemen. Toch steekt Perez niet onder stoelen of banken dat hij zelf ook nog wereldkampioen wil gaan worden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is in ieder geval te spreken over de resultaten van Perez. De Oostenrijkse adviseur is van mening dat Perez iets enorm unieks aan het presteren is. De voorgangers van Perez bij Red Bull vertrokken immers al vrij snel. In gesprek met Sport.de spreekt Marko zich uit: "Sergio heeft al twee volledige seizoenen in dienst als de teamgenoot van Max Verstappen weten te overleven. Hij doet dat zonder te breken zoals de meeste coureurs zouden doen. Dat is een geweldige prestatie."