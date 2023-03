Marko ziet opvallende uitdager: "Mercedes kan tijdens het seizoen sterker worden"

Het team van Red Bull Racing was ijzersterk in de seizoensopener in Bahrein van afgelopen weekend. Max Verstappen en Sergio Perez kwamen als eerste en tweede over de streep, het team van Aston Martin leek de voornaamste uitdager te zijn. Helmut Marko ziet dat echter ietsje anders.

Aston Martin maakte met Fernando Alonso het podium compleet in Bahrein. De Britse renstal was al sterk tijdens de testdagen op hetzelfde circuit en in de Grand Prix lieten ze dus zien dat de verwachtingen juist waren. Alonso kwam echter wel met een grote achterstand op de Red Bulls over de streep, daardoor is het nog maar de vraag of Aston Martin echt een uitdager is.

Door de goede start van het seizoen wordt Aston Martin door sommigen gezien als de uitdager van Red Bull Racing. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dat echter compleet anders. De Oostenrijkse adviseur schat het anders in en legt dat uit in gesprek met Motorsport.com: "Na één race is het lastig om dat te zeggen. Zelf denk ik dat er nog veel meer verschillende uitdagers voor ons zijn. Ik denk bijvoorbeeld dat Mercedes gedurende het huidige seizoen nog wel sterker kan gaan worden."