Marko grinnikt over Mercedes-problemen: "Denk je dat ik verdrietig ben?"

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend in Bahrein een zeer teleurstellende seizoenstart. De Duitse renstal kon de degens amper kruisen met de concurrentie en dat was een bittere pil voor Mercedes. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko is niet rouwig over de tegenvallende prestaties van de concurrent.

Mercedes kende in 2022 een zeer tegenvallend seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Duitse renstal kon niet meevechten om de zeges en was pas in de laatste paar Grands Prix pas echt competitief. Mercedes wilde dit seizoen weer mee kunnen strijden om de zeges, in Bahrein vielen de resultaten enorm tegen en baalde het team als een stekker.

Verdrietig

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft geen problemen met de tegenvallende prestaties van Mercedes. De Oostenrijkse adviseur kan een lachje niet onderdrukken. In gesprek met OE24 spreekt Marko zich uit over de prestaties van Mercedes: "Denk je dat ik ga zeggen dat ik verdrietig ben? Mercedes kampt met meer dan een probleem, dat is wel duidelijk. Ze hebben helemaal geen vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig seizoen. Als je kijkt naar de verschillen, dan hebben ze een stap terug gedaan!"

Budgetcap

Bij Mercedes wil men zo snel mogelijk een oplossing vinden voor de tegenvallende resultaten. Marko denkt echter dat dit iets anders ligt. De Oostenrijker spreekt zich er grappend over uit: "Mercedes lijkt ergens de weg kwijt te zijn geraakt. Ik ben wel benieuwd wat ze nu gaan doen, door de budgetcap is het al lastig om constant updates te introduceren. Hoe maak je dan een compleet nieuwe auto? Behalve als je een gouden oplossing vindt, maar daar ga ik sinds de recente gebeurtenissen niet van uit."