Wat viel op tijdens de Grand Prix van Bahrein?

De eerste Grand Prix van 2023 zit er alweer op. Op het Bahrain International Circuit in Sakhir ging de zege naar Max Verstappen en maakte Sergio Perez daar een Red Bull 1-2tje van. Er viel veel op tijdens deze Grand Prix en GPToday.net zet de meest opvallende momenten op een rijtje.

Max Verstappen begon het weekend in Bahrein met nogal wat ergernis. De Nederlander klaagde op vrijdag nog over de nodige problemen en ook na de kwalificatie was hij niet geheel tevreden. Toch mocht hij vandaag de champagne ontkurken en zag hij teammaat Perez naast zich op het podium staan. Red Bull deelde een waarschuwing uit naar de concurrentie, het gat met nummer drie Alonso was enorm. De Spanjaard kwam ruim 38 seconden na de Red Bulls over de streep. Red Bull was al de gedoodverfde titelfavoriet en dat hebben ze in het eerste raceweekend al bewezen.

Alonso

Fernando Alonso mag dan wel de oudste coureur van het veld zijn, maar dat betekent niet dat hij als een opaatje rondjes rijdt. De Aston Martin werd voorafgaand het weekend al gezien als een gevaarlijke outsider en vandaag bewees Alonso dat de AMR23 zeker geen bolderkar is. Alonso had een lastige start en vocht zich daarna op indrukwekkend wijze terug. George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz werden op spectaculaire wijze ingehaald en Alonso wordt dit seizoen mogelijk nog een gevaar voor Red Bull.

Het team van Mercedes wil de aanval inzetten op de concurrentie, maar vandaag kende men een lastige dag. Lewis Hamilton en George Russell werden slechts vijfde en zevende. De twee Britten werden daarnaast op kracht verschalkt door Alonso en Russell werd zelfs ingehaald door Lance Stroll en zijn polsblessure. Bij Mercedes gaan inmiddels alle alarmbellen af, een tweede wisselvallig seizoen op rij is immers een regelrechte nachtmerrie voor het team.