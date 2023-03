Gasly ontvangt eerste straf van het seizoen

Het seizoen is nog maar net begonnen en Pierre Gasly heeft zich alweer mogen melden bij het kantoortje van de stewards in Bahrein. De Franse Alpine-coureur mocht zich na afloop van de kwalificatie op het Bahrain International Circuit melden voor een licht vergrijp, hij moet echter blijven oppassen.

Gasly verzamelde vorig seizoen een enorm aantal strafpunten op zijn superlicentie. Aangezien er een schorsing volgt bij 12 strafpunten, moet Gasly op zijn tellen passen. Ditmaal moest Gasly zich melden bij de stewards omdat hij te hard had gereden in de pitlane. Hij reed 80,6 kilometer per uur terwijl er maar 80 kilometer per uur is toegestaan. De stewards waren mild en gaven Gasly slechts een boete van honderd euro.