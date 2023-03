Haas F1 na kwalificatie: ''Het was een vrij goede dag voor ons''

Haas F1 beleefde een kwalificatie van twee uitersten. Nieuwkomer bij de Amerikaanse renstal Nico Hulkenberg haalde de kanstanjes uit het vuur, behaalde Q3 en een uiteindelijk een tiende startpositie. Vaste waarde Kevin Magnussen kende tegen de verwachting in een lastige sessie met de zeventiende plek op de startgrid. Toch was de renstal tevreden over het resultaat in een zeer compititief veld waar de verschillen nihil zijn.



''We kregen verkeer in de laatste bocht tijdens de tweede run'', begon Magnussen op de officiële website van Haas. ''Het was zo dichtbij – het hele veld was opeengepakt – dus als we een klein beetje tijd verliezen, is het game over. Het is een beetje jammer, maar de race is morgen en we zullen proberen het daar beter te doen. Er zijn nog dingen om aan te werken, dus we zullen zien hoe we het gaan doen in de race'', sloot de Deen af, die in 2022 nog een knappe vijfde plaats behaalde na een onverwachte come back in de koningsklasse.

Met Hulkenberg ging het in vergelijk met zijn teammaat stukken beter, maar de spraakzame Duitser blijft kritisch. ''Het was helaas niet perfect in Q3, maar ik denk niet dat het mijn dag verpestte. Ik denk dat het heel behoorlijk was - ik was best blij hoe ik de ronden biieen kon rijden. Ik denk dat we zaterdag al hebben gezien dat we over een ronde behoorlijk competitief zijn, maar de echte test komt zondag. De grote nadruk en focus ligt daar, ik verwacht een heel zware strijd en race, maar ik ben opgewonden en kijk er naar uit.''



Hoewel de prestaties van beiden coureurs uiteen liepen was teambaas Guenther Steiner tevreden met het eindresultaat. ''Het was een vrij goede dag voor ons vandaag. Ik denk dat we nu weten wat we dit jaar kunnen doen en ik denk dat Nico het fantastisch heeft gedaan bij zijn comeback. We hadden twee minpunten, Kevin ging uit Q1. Zaterdag was niet zijn dag, maar hij weet wat hij kan en hij is optimistisch over wat de auto doet, dus zondag is weer een dag waarop hij punten kan scoren. Met Nico in Q3 zijn we niet geëindigd waar we wilden, maar P10 is erg goed voor ons. Het hele team heeft fantastisch werk geleverd en al het werk dat vorig jaar en tijdens de winter is gestoken om deze auto te maken en te ontwikkelen, is tot bloei gekomen, dus goed gedaan voor iedereen.''