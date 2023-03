Marko trots: "Max wilde die pole hebben"

Na een paar lastige trainingssessies in Bahrein, kon het team van Red Bull Racing wel lachen na afloop van de kwalificatie. Max Verstappen greep 'gewoon' de pole position en Sergio Perez maakte het feestje compleet met de tweede tijd. Teamadviseur Helmut Marko zag een gedreven Verstappen.

Red Bull had het alles behalve makkelijk tijdens de kwalificatie op het Bahrain International Circuit. De Oostenrijkse renstal zag dat de concurrentie moordend was: Ferrari, Mercedes en Aston Martin toonden zich allemaal rap. In de laatste tellen van de kwalificatie liet Verstappen zijn spierballen echter rollen en verbeterde hij zijn eigen snelste tijd. Geen andere coureur kon daar meer aan komen en de pole was voor Verstappen.

Bandenslijtage

Red Bull-adviseur Helmut Marko was zeer te spreken over het resultaat in de Bahreinse kwalificatie. De Oostenrijkse adviseur kon zijn tevredenheid niet onderdrukken in gesprek met Servus TV: "Het zag eruit als tijdens de testdagen, we moesten echter wel ons best een beetje doen. We denken dat het verschil in de race duidelijker zal zijn omdat onze bandenslijtage enorm goed is. We hebben genoeg banden om uit te kiezen, daarmee kunnen we meerdere strategieën kiezen."

Compromis

De pole van Verstappen was enigszins verrassend aangezien de Nederlandse regerend wereldkampioen in de drie vrije trainingen wat minder voor de dag kwam. Marko laat weten dat men wel wat afspraken heeft gemaakt: "We hebben met de afstelling wel wat compromissen gesloten. Max moest per se die pole position hebben! De engineers wilden een afstelling hebben die meer gericht is op de race. Met deze compromis hebben we ons doel bereikt."