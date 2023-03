Hamilton erkent problemen: "Staan nog niet waar we willen"

Het team van Mercedes hoopt dit seizoen de aansluiting te vinden bij de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari. De Duitse renstal kende vorig jaar een teleurstellend seizoen wil nu dus terugslaan. Lewis Hamilton weet echter dat er nog het nodige moet gebeuren, hij weet welke uitdagingen het team heeft.

Het team van Mercedes kende alles behalve een sterke testweek in Bahrein vorige week. Hamilton en zijn teamgenoot George Russell reden de nodige rondjes, maar er waren ook problemen. Russell viel bijvoorbeeld stil met problemen waardoor Mercedes aan de bak moest. Het lijkt er in ieder geval wel op dat men geen last meer heeft van de porpoising-problemen van vorig seizoen.

Porpoising

Hamilton denkt dan ook te weten waar hij precies staat aan de vooravond van het nieuwe seizoen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is er eerlijk over en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik had direct door waar we stonden en welke uitdagingen we voor ons hebben. Het positieve is dan we geen last meer hebben van het gestuiter. Het doorgronden van de problemen terwijl je last hebt van bouncing, dat is heel lastig. Het maakte het bijna onmogelijk om uit te vinden wat er gaande is."

Focus

Zonder het gehobbel kan men bij Mercedes nu op zoek gaan naar de mogelijke nieuwe problemen. Hamilton verwacht dat deze er zullen zijn, maar hij heeft veel vertrouwen: "We kunnen ons nu puur focussen op de prestaties van deze auto. Ik vind het bemoedigend om te zien hoe gefocust het hele team is. Iedereen is enorm geconcerteerd om ons weer vooraan het veld te krijgen. We staan nog niet waar we willen, dat is duidelijk. Dit is echter nog steeds een kampioensteam. Ik geloof er heilig in."