Tsunoda merkt grote verschillen met De Vries: "Ik ga nooit zover in de details"

Nyck de Vries is dit jaar de teamgenoot van Yuki Tsunoda bij het team van AlphaTauri. De coureur uit Friesland is de opvolger van Pierre Gasly en hij pakt de zaakjes iets anders aan dan dat de Fransman deed. Tsunoda merkt dit en geeft aan dat de feedback van De Vries compleet verschillend is dan dat hij van Gasly gewend was.

De Vries is dit jaar naast Max Verstappen de tweede Nederlander op de Formule 1-grid. De Friese coureur debuteerde vorig seizoen in de Formule 1 als invaller bij het team van Williams in Italië. Dit jaar rijdt De Vries voor het eerst een volledig seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij is direct met volle overgave begonnen en geeft het team veel feedback.

Technische feedback

Zijn nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda ziet dat De Vries zeer opvallende feedback geeft. De Japanse AlphaTauri-coureur merkt dat De Vries een compleet nieuwe teamgenoot is. Bij Motorsport.com spreekt Tsunoda zich uit: "Qua technische feedback geeft Nyck echt zeer gedetailleerde informatie. Ik ga eigenlijk nooit zover in de details. Ik leer op dat gebied veel van Nyck en dat is vanzelfsprekend iets goeds. Ik leer weer andere dingen van hem dan ik deed van Pierre."

Gasly

De technische feedback van De Vries is voor Tsunoda compleet nieuw. Opvallend genoeg geeft de Japanner aan dat hier grote verschillen zijn: "De feedback die Nyck aan het team geeft is wel anders dan ik voel in de auto. Pierre en ik hadden een enorm verschillende rijstijl en we wilden dat ook iets compleet anders van de auto. Onze feedback aan het team was wel bijna hetzelfde. Nyck is een andere coureur en vooralsnog is zijn feedback anders dan wat ik doorgeef aan het team."