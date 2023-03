Magnussen is klaar voor 2023; voelt zich ‘stukken fitter’ dan vorig jaar

Haas-coureur Kevin Magnussen is klaar voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Deen zal met teamgenoot Nico Hulkenberg de Amerikaanse renstal proberen op weg te helpen richting een vaste stek in het middenveld. Naar alle waarschijnlijkheid zal Magnussen in ieder geval paraat staan om voor de punten te vechten, aangezien hij naar eigen zeggen stukken fitter dan vorig jaar is.

Kevin Magnussen maakte vorig seizoen een verrassende terugkomst richting de Formule 1. Nadat hij samen met toenmalig teamgenoot Romain Grosjean aan het eind van 2019 werd vervangen, mocht hij bij de start van het 2022-seizoen weer bij hetzelfde Formule 1-team terugkomen.

Ondanks dat Magnussen tijdens een reflectie op zijn fitheid zich vorig jaar stukken minder fit voelde dan nu, wist de Deense coureur wél meteen een vijfde finishplaats te scoren. Zijn oorspronkelijke vooruitzicht van 2022 in de World Endurance Championship (WEC) betekende echter dat hij lichamelijk niet voorbereid genoeg op een terugkomst naar de koningsklasse was.

Inventariserend op de huidige situatie, vertelt Magnussen dat hij zich stukken sterker voelt. "Ik voel me compleet anders. Ik voel me fit en voorbereid, omdat ik tijdens deze winterstop al in het trainingsprogramma van de Formule 1 zat. De afgelopen testdagen was ik niet eens vermoeid. Het is een heerlijk gevoel om te hebben. Het is mooi om te zien dat je tijdens een driedaagse testsessie merkt wat trainen met je doet."

Magnussen vertelt dat hij zich 'vorig jaar eigenlijk heel slecht voelde.' "Dus nu is het lekker om meteen al aan de slag te zijn."

Naast zijn opperste staat van paraatheid, laat Magnussen ook weten uit te kijken om in de VF23-auto van Haas aan het 2023-seizoen van de Formule 1 deel te nemen. "We racen tegen anderen waarvan we natuurlijk hopen dat zij zich niet zo goed voelen. Maar we gaan het zien. Het zijn maar testdagen. We moeten niet de focus leggen om te kijken naar waar we staan, maar eerder juist op het blijven leren."

"We hebben een goede drie dagen gehad waarbij we veel hebben gereden. We hebben geleerd wat we van plan waren om te leren. Tuurlijk wil je nog meer (testen). Tussen de testdagen en de race zullen we veel in de data moeten graven en analyseren", sluit Magnussen af.