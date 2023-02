Marko reageert op AlphaTauri-geruchten: "Is aan de aandeelhouders"

Tijdens de derde testdag van gisteren op het circuit van Bahrein kwam er een opvallend gerucht naar buiten. Red Bull zou namelijk het team van AlphaTauri willen verkopen of het hoofdkwartier willen verhuizen. Red Bull-adviseur Helmut Marko reageert niet ontkennend op het gerucht.

Het Duitse Auto, Motor und Sport meldde gisteren namelijk dat de nieuwe managers van Red Bull niet geheel tevreden zouden zijn met AlphaTauri. Sinds het overlijden van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz wordt er met een nieuwe structuur gewerkt, hier twijfelt men over de toekomst van AlphaTauri. Men wil het team naar Engeland verhuizen of het gehele team van de hand doen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko had het nieuws tevens vernomen. De Oostenrijkse adviseur is in Sakhir zeer open over de zaak in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Over het algemeen gaan wij niet reageren op dit soort geruchten. Het is daarnaast wel begrijpelijk dat AlphaTauri niet tevreden kan zijn met wat ze vorig seizoen presteerde, de negende plaats bij de constructeurs. Zo'n soort beslissing is echter volledig aan de aandeelhouders. Op dit soort geruchten kunnen we niet uitgebreid reageren."