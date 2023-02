Piastri verklaart McLaren-keuze: "Goede staat van dienst met rookies"

Hij moet zijn officiële Formule 1-debuut nog maken, maar over Oscar Piastri is nu waarschijnlijk al meer geschreven dan menig oud-Formule 1-coureur. De 21-jarige Australiër stond in het middelpunt van de belangstelling toen hij in de zomer van 2022 pardoes een dienstverband als vaste rijder bij het Formule 1-team van Alpine liet schieten. Kort later bleek waarom Piastri dat deed: hij had namelijk een vergelijkbare aanbieding van McLaren, waarvoor hij binnenkort zijn entree in de koningsklasse mag maken.

Voor McLaren is het allesbehalve de eerste keer dat zij een talentvolle jongeling laat debuteren. In 2019 mocht Lando Norris zijn eerste Formule 1-race rijden voor het legendarische Britse team, iets wat Stoffel Vandoorne (2016), Kevin Magnussen (2014) en Lewis Hamilton (2007) in de jaren daarvoor mochten doen. Met name het debuutseizoen van Hamilton bleek een bijzondere. De Britse recordkampioen deed in zijn eerste jaar continu mee om de grote prijzen. Hamilton won liefst vier wedstrijden en leek zelfs op weg naar de wereldtitel, toen hij in de laatste races met problemen en pech te maken kreeg.

Met de voorgenoemde talenten in het achterhoofd is Piastri gezwicht voor de verleiding van McLaren, althans, zo verklaart hij zelf. "McLaren heeft een goede staat van dienst als het gaat om het ontwikkelen van Formule 1-debutanten", spreekt de Australische twintiger bij Speedweek. "Daardoor krijgt mijn zelfvertrouwen een zetje in de goede richting." Piastri kan het overigens niet laten om een sneer aan voormalig werkgever Alpine uit te delen. "Dat wat ik net noem, en het gevoel om door het team gewaardeerd te worden was een grote, grote stimulans om voor hen te kiezen. De passie, de energie en het verlangen om mij bij het team te voegen was een bijzonder fijn gevoel."

Dat McLaren na een sterke vierde plaats in het eindklassement van 2021 ietwat meer moeilijkheden kende in het vorige seizoen, maakt Piastri niet ongerust. "Vorig jaar was een beetje een plateau, maar over het algemeen was het een opwaartse trend. Bovendien was het goed om te zien dat er veel werk achter de schermen plaatsvindt, wat het team alleen maar verder voorwaarts kan brengen."

Bij McLaren treft Piastri de vorige debutant voor het team, Norris. De populaire Britse coureur gaat ondanks zijn jeugdige leeftijd van 23 jaar al zijn vijfde Formule 1-seizoen tegemoet. Met Norris en Piastri achter het stuur van haar bolides beschikt McLaren over het jongste rijdersduo van dit jaar.