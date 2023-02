Marko duidelijk over Andretti-plannen: "Financiële basis moet zeker zijn"

De interesse in de Formule 1 is momenteel vanuit alle hoeken zeer groot. Niet alleen de fans, maar ook mogelijke nieuwe teams zijn geïnteresseerd in de sport. Het team van Andretti en Cadillac heeft de FIA bijvoorbeeld al op de hoogte gesteld van hun interesse. Red Bull-adviseur Helmut Marko is het met Christian Horner eens over de financiële kwestie.

De interesse van Andretti komt niet zomaar uit de lucht vallen. De Amerikaanse formatie richtte eerder zijn pijlen op een overname van het team van Sauber. Deze plannetjes liepen echter in de soep waarna men al snel liet weten dat ze een eigenlijk renstal willen opzetten. De plannen zijn zeer serieus en nu ze de krachten hebben gebundeld met General Motors-merk Cadillac zijn de kansen groter geworden.

De huidige renstallen zijn niet bepaald te spreken over de mogelijke komst van Andretti. Veel teams wijzen bijvoorbeeld naar het financiële plaatje. Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vroeg zich af wie ervoor gaat betalen. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat in gesprek met Sport 1 iets soortgelijks weten: "Je kan bijna niets toevoegen aan de uitspraken die Christian heeft gedaan. Een financiële basis moet namelijk altijd zeker zijn."