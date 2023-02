Piastri past stoeltje in aanloop naar debuutseizoen

Het team van McLaren presenteerde afgelopen week de nieuw MCL60 tijdens een opvallende launchshow. Alhoewel de wagen al aan de buitenwereld is getoond, wordt er achter de schermen nog hard gewerkt aan de nieuwe wagen. Ook nieuwe coureur Oscar Piastri moest nog een belangrijk klusje uitvoeren.

Piastri moest namelijk nog steeds zijn stoeltje passen voor het aankomende seizoen. De Australiër zal volgende week in actie komen tijdens de wintertest in Bahrein en hij heeft dan ook zijn zitje nodig. McLaren deelt dan ook dat deze belangrijke taak voor Piastri is voltooid. De Britse renstal deelde een foto van Piastri tijdens het proces van het passen van het stoeltje. Voor Piastri was het een belangrijk moment, hij debuteert dit jaar immers in de Formule 1.