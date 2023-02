AlphaTauri’s AT04 maakt eerste meters tijdens shakedown op Misano

Ook het Formule 1-team van AlphaTauri heeft een shakedown op de planning staan. Vandaag mogen coureurs Yuki Tsunoda en Formule 1-rookie Nyck de Vries de eerste kilometers in de bolide gaan maken waarmee in het aankomende kampioenschap deelgenomen zal worden.

Eind vorige week lanceerde het Formule 1-team van AlphaTauri haar kleurenschema voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Italiaanse renstal nam opnieuw eenzelfde soort kleurencombinatie op de wagen voor 2023 aan, maar wist de wagen met een fluorescerend rood-oranje kleurentint wat op te leuken. Deze kleur werd namens de nieuwe hoofdsponsor Orlen op onder andere de wieldoppen, achtervleugel en sidepods aangebracht.

In navolging van een aantal andere Formule 1-teams, heeft ook AlphaTauri haar eerste meters in de nieuwe auto gemaakt. Op het pittoreske Italiaanse Circuit Misano heeft Yuki Tsunoda inmiddels al zijn eerste run in de AT04 gemaakt, naar verwachting zal Nyck de Vries, een van drie rookies voor dit jaar, later vandaag zijn run gaan maken.