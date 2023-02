Marko tevreden: "Voorbereidingen verlopen goed"

Het team van Red Bull Racing begint aan het aanstaande Formule 1-seizoen als de grote titelfavoriet. De Oostenrijkse renstal zal de constructeurstitel en de wereldtitel van Max Verstappen gaan verdedigen. Het vertrouwen is in ieder geval groot en volgens Helmut Marko gaat alles vooralsnog volgens plan.

Red Bull is vol goede moed begonnen aan de voorbereidingen van het aanstaande Formule 1-seizoen. De Oostenrijkse renstal toonde de nieuwe kleurstelling van de RB19 in New York en daar kondigde men ook een toekomstige samenwerking met Ford aan. Afgelopen week kwamen Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez voor het eerst in actie met de nieuwe auto tijdens de shakedown op het circuit van Silverstone.

Voorbereidingen

Alhoewel er dus nog geen competitieve meter is verreden, is men bij Red Bull dus wel al gematigde enthousiast. De voorbereiding verloopt vooralsnog zeer rustig en grote problemen lijken zich niet voor te doen bij he team. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is tevreden. In gesprek met F1-Insider is hij kort maar krachtig: "Alles in de voorbereiding verloopt goed, alles gaat volgens wens bij ons."

Ford

Marko is eveneens blij dat alles voor de toekomst ook goed geregeld is. Red Bull gaat vanaf 2026 immers samenwerken met de grote Amerikaanse autobouwer Ford. Marko is daar tevreden mee: "Het is een goede deal met Ford. Ik was daarvoor in Detroit en de gesprekken verliepen vanaf het begin af aan direct goed en harmonieus. We kwamen best snel tot een conclusie. Voor mij komt hiermee het cirkeltje helemaal rond."