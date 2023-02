Verstappen wil niets weten van favorietenrol: "Moet blijven werken"

Max Verstappen wordt dit jaar wederom gezien als de grote favoriet voor de wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zal zijn wereldtitel gaan verdedigen, maar zelf wil hij nog niet denken aan de favorietenrol. Verstappen weet ook nog niet hoe de concurrentie uit de winter is gekomen.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing hebben een relatief rustige winter achter de rug. De Oostenrijkse renstal hield de organisatorische structuur intact en sloot een deal met Ford voor de nieuwe motorreglementen die in 2026 gaan gelden. Bij de concurrentie van Ferrari en Mercedes was het veel onrustiger. Bij Ferrari stelde men Frédéric Vasseur een nieuwe teambaas aan en Mercedes verloor kopstuk James Vowles aan Williams.

Favorietenrol

Verstappen blijft relaxt en de Nederlandse regerend wereldkampioen houdt zich alleen met zichzelf bezig. Hij wil dan ook niet denken aan een derde wereldtitel en hij wordt geciteerd door El Mundo Deportivo: "Ik denk nooit na over het zijn van de favoriet, dit omdat je moet blijven doorwerken. Je moet jezelf echt blijven verbeteren en als je dat niet doet, dan zullen de anderen je achterhalen en inhalen."

Vowles

Verstappen heeft het nieuws gevolgd en hij heeft ook gezien dat Mercedes hun strategische kopstuk James Vowles is verloren aan Williams. Verstappen weet niet wat dit betekent voor de concurrent: "Het is moeilijk om als buitenstaander te beoordelen of dat iets goeds of iets slechts is. Gaat het impact hebben op hun werk? Het klopt dat nieuwe mensen altijd tijd nodig hebben om te settelen. Maar ik denk dat je alsnog direct snel kan zijn."