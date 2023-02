Leclerc zorgt voor kippenvel met rondjes in kampioensbolide Schumacher

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft de bijzonderste dag uit zijn winterstop achter de rug. De Monegaskische coureur verbleef gisteren in het Emiraat Abu Dhabi waar hij op het Formule 1-circuit een paar zeer bijzondere rondjes reed. Leclerc mocht namelijk plaats nemen achter het stuur van een historische bolide.

Leclerc reed op het Yas Marina Circuit een paar rondjes in één van de kampioensbolides van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Het was een bijzonder moment waar Leclerc veel beeldmateriaal van deelde op sociale media. Zelfs voormalig teambaas en FIA-president Jean Todt was aanwezig bij de circuitdag. Leclerc zelf deelt onboardbeelden en de fans genieten van het moment, de auto en vanzelfsprekend het geluid.