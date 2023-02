Russell moest wennen aan aandacht: "Niet mijn droom om beroemd te zijn"

George Russell reed afgelopen jaar zijn eerste seizoen in dienst van het team van Mercedes. De Britse coureur maakte veel indruk, maar hij merkte wel dat men steeds meer op hem lette. Russell weet dat hij nu meer onder een vergrootglas ligt en dat vindt hij niet altijd even leuk.

Russell reed vorig jaar veel sterke races en finishte in de eerste seizoenshelft in vrijwel elke Grand Prix in de top vijf. In de tweede seizoenshelft had hij het soms wat lastiger en kende hij in Singapore zijn slechtste race van het jaar. Russell maakte veel fouten en merkte over de boordradio op dat Haas-coureur Mick Schumacher verdedigde 'alsof zijn leven er vanaf hangt.'

Russell is niet echt een grote fan van het uitzenden van boordradioberichten. De Britse coureur sprak zich ook fel uit in zijn Williams-tijd, maar toen werd het niet uitgezonden. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich over het moment uit: "Je hebt geen privacy. Ik heb ervoor gekozen om coureur te worden, het is immers mijn droom om wereldkampioen te worden. Het is niet mijn droom om beroemd te zijn en elke dag voor de camera's te verschijnen. Het is mijn werk en mijn droom om te racen en te winnen. Om dat te kunnen bereiken doe ik soms uitspraken, ik vergeet dat dat er miljoenen mensen meekijken."