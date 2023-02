Formule 1-teams en rijders van 2023 voorgesteld: McLaren

Fans van over de hele wereld wachten met smart op het 74ste wereldkampioenschap Formule 1, dat na een winterstop van ruim drie maanden inmiddels steeds dichterbij komt. In aanloop naar de start van het nieuwe seizoen stelt GPToday.net alle deelnemers aan u voor. Met vandaag: jonge koppies bij een oud team, McLaren.

McLaren

Licentie: Engeland

Fabriek: Woking

Resultaat 2022: vijfde

Overwinningen: 183

Podiumplaatsen: 494

Grands Prix: 924

Ooit onverslaanbaar, tegenwoordig onderdeel van de subtop. McLaren heeft na het Honda-echec van 2015-’17 de weg naar voren teruggevonden, maar kan het tempo van de absolute toppers nog altijd niet bijbenen. Praatjesmaker Zak Brown verkoopt al jaren hetzelfde verhaal – dat McLaren er écht aan komt en dat het een kwestie van tijd is alvorens het team weer staat waar het ooit stond – maar in werkelijkheid glijdt het juist weer een beetje weg. De start van het seizoen 2022 was dramatisch en enkel een ijzersterke Lando Norris wist de meubelen nog enigszins te redden. Het moet beter.

4. Lando Norris

Glastonbury, Engeland, 13 november 1999

Als iemand baat heeft gehad bij de Netflix-serie Drive to Survive, dan is het de jonge Brit Lando Norris wel. De McLaren-coureur, die aan de vooravond staat van wat al zijn vijfde (!) seizoen op het hoogste niveau wordt, beschikt over de grootste fanschare van Formule 1-liefhebbers die jonger zijn dan dertig jaar. Bovendien weet Norris die doelgroep bijzonder goed te onderhouden, gezien zijn vele activiteiten op diverse sociale media.

Dan over zijn prestaties: het mag duidelijk zijn dat Norris één van de meest getalenteerde coureurs op de grid is die nog géén race heeft gewonnen. Is hij titelwaardig? Misschien wel. Gaat hem dat lukken in dienst van McLaren? Eerst niet. De Britse renstal meent nog zeker een paar seizoenen nodig te hebben om weer helemaal vooraan mee te kunnen vechten. Is dat een ramp voor Norris, die nog altijd slechts 23 jaar oud is?

Norris, die met dank aan het familiefortuin in rap tempo door de juniorklassen heen joeg en zich door dik en dun gesteund weet door McLaren-bons Zak Brown, wordt hoofdverantwoordelijk gehouden voor het verval van Daniel Ricciardo. Achter de schermen is inmiddels zoveel duidelijk dat Norris gewoonweg over een voorkeursrol binnen het team geniet. Of Norris zijn honger naar succes zo lang kan stillen dat hij uiteindelijk met McLaren een gooi naar het wereldkampioenschap kan doen, moet nog blijken.

81. Oscar Piastri

Melbourne, Australië, 6 april 2001

Voor hij überhaupt een meter met een Formule 1-wagen tijdens een Grand Prix-weekend heeft gereden, is Oscar Piastri reeds uitgegroeid tot één van de meest besproken coureurs van de afgelopen jaren. Het Australische talent koos er willens en wetens voor om een Alpine-aanbieding af te slaan en trok richting directe concurrent McLaren, een spoor van vernieling achterlatend. Was het een truc van manager Mark Webber, heeft Fernando Alonso er aandeel in gehad of zag Piastri écht geen heil bij Alpine?

Feit is dat de 21-jarige coureur, die kort na zijn thuiswedstrijd 22 kaarsjes mag uitblazen, binnenkort zijn debuut in de koningsklasse maakt als teamgenoot van Lando Norris bij McLaren. Wie naar de erelijst van Piastri kijkt, snapt waarom McLaren de gewezen Ricciardo heeft vervangen door zijn jongere landgenoot. Piastri won – direct achtereenvolgend – kampioenschappen in de Formule Renault 2.0, de Formule 3 én de Formule 2.

Bij McLaren en in een strijd met Norris wordt Piastri direct voor de leeuwen gegooid. Waartoe hij in staat is met een Formule 1-wagen weten slechts de ingewijden, aangezien de Australiër nog nooit tijdens een Grand Prix-weekend actief is geweest – hij reed zelfs nog geen vrije training. Het kan twee kanten op. Aan Piastri de taak om zo snel mogelijk de juiste te vinden.