Piastri maakt eerste McLaren-meters van 2023

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat bijna van start en veel van de teams zijn inmiddels hard bezig met de laatste voorbereidingen. Het team van McLaren is afgereisd naar het circuit van Barcelona voor een aantal privétestdagen met een verouderde auto. Het betekent dat Oscar Piastri zijn eerste McLaren-meters maakt.

Piastri debuteert aankomend seizoen in de Formule 1 bij het team van McLaren, de jonge Australiër is de opvolger van zijn landgenoot Daniel Ricciardo. Door de geschillen met zijn vorige werkgever Alpine kon hij zich lang niet richten op McLaren, maar nu kan hij dus een hele dag testen op het Spaanse asfalt.

Teamgenoot Lando Norris kwam gisteren al in actie tijdens de eerste testdag van McLaren. De Brit geeft vandaag het stuurtje van de McLaren MCL35M over aan Piastri. Het zijn overigens niet de eerste meters van Piastri achter het stuur van een McLaren, hij voltooide eind vorig seizoen ook al de post season test op het circuit van Abu Dhabi. Piastri kan vandaag dus zijn eerste meters van het nieuwe jaar gaan maken.

