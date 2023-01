Wolff ziet Hamilton niet 'smeken' voor een nieuw contract

Het Mercedes-contract van Lewis Hamilton loopt eind dit jaar af. De Britse zevenvoudig wereldkampioen liet al eerder weten dat hij graag wil blijven, Mercedes dacht er precies op dezelfde manier over. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat ervanuit dat de partijen eruit gaan komen, hij geeft echter aan dat Hamilton niet smeekt om een nieuw contract.

Hamilton is inmiddels bezig met zijn tiende kalenderjaar in dienst voor het team van Mercedes. De samenwerking tussen de twee renstallen is zeer succesvol. Hamilton schreef in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 de wereldtitel op zijn naam. Mercedes werd van 2014 tot en met 2021 elk jaar constructeurskampioen en dat kwam mede door de resultaten van Hamilton.

Teambaas Toto Wolff gaat er dan ook vanuit dat er geen problemen zullen zijn bij de onderhandelingen. De Oostenrijker geeft ook aan dat het niet het geval is dat Hamilton smeekt om een nieuw contract. In gesprek met Auto, Motor und Sport legt Wolff de zaakjes uit: "Zo zie ik het niet. Ik heb al heel erg vroeg gezegd dat Lewis voor altijd bij ons zal blijven. De beslissing zal altijd worden overlegd. Lewis zal de eerste zijn die zegt dat hij het niet leuk meer vindt. We willen op die manier verder gaan. We gaan zeker onderhandelen op dezelfde manier als in voorgaande jaren."