Vasseur twijfelt niet: "Als we actie moeten ondernemen, dan doe ik dat"

Het team van Ferrari gaat dit jaar wederom een gooi doen naar de wereldtitel. De nieuwe teambaas Frédéric Vasseur wil vooralsnog geen echte kopman aanwijzen. De Fransman waarschuwt zijn coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz wel dat hij bereidt is actie te ondernemen als dat nodig is.

Vasseur is nu een paar weken teambaas van het team van Ferrari. De Fransman kwam over van het team van Alfa Romeo en is de opvolger van de vertrokken Mattia Binotto. Vasseur krijgt de taak om het team weer de goede kant op te duwen nadat Ferrari vorig seizoen al vroeg de titelstrijd verloor door tactische fouten en ernstige betrouwbaarheidsproblemen.

Support

Ferrari werkt vooralsnog zonder eerste coureur toe naar de start van het seizoen in maart. Vasseur benadrukt dat Leclerc en Sainz dezelfde behandeling krijgen. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Het is overal hetzelfde in de zin van dat we twee goede coureurs hebben die dit werk aankunnen. We beschikken over de capaciteit om ze precies dezelfde auto, structuur en support te geven."

Actie ondernemen

Vasseur weet dan ook wat er van hem verwacht wordt bij het team van Ferrari. De Franse teambaas weet dat zijn bazen alleen maar genoegen nemen met een wereldtitel: "Het doel voor Ferrari is duidelijk: winnen. Voor Ferrari zal er geen nummer 1 of nummer 2 zijn. Als we echter op een bepaald moment actie moeten ondernemen, dan ga ik actie ondernemen. Het maakt niet uit voor wie het is, als het moet dat doe ik het."