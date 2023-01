Tost prijst Red Bull voor proactieve houding in Gasly-transfer

Pierre Gasly rijdt dit jaar voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan voor een team dat geen onderdeel is van de Red Bull-familie. De Fransman gaat rijden voor het team van Alpine en AlphaTauri-teambaas Franz Tost begrijpt deze beslissing. Volgens Tost zou Gasly anders mogelijk zijn toekomst in de Formule 1 op het spel zetten.

Gasly reed afgelopen seizoen in de Formule 1 voor het team van AlphaTauri. De Franse coureur presteerde minder goed dan men had verwacht, maar dat nam niet weg dat er veel interesse was in zijn diensten. Alhoewel hij in 2022 een nieuw contract ondertekende bij AlphaTauri, werd hij toch door Alpine gepresenteerd als de opvolger van Fernando Alonso.

Toekomst

De overstap naar Alpine betekent dat Gasly niet langer onderdeel is van de Red Bull-familie. Gasly's voormalige teambaas Franz Tost begrijpt de stap naar Alpine. In gesprek met The Race laat Tost weten dat Gasly in de toekomst mogelijk buiten de boot kon vallen: 'Dat is dan ook de reden dat Red Bull besloot hem te laten gaan. Red Bull Racing koos niet voor hem en Pierre wilde naar een ander team. Aangezien er veel veranderingen zijn omdat Vettel stopt en Alonso naar Aston Martin gaat, was het stoeltje bij Alpine nog vrij."

2024

Tost begrijpt dan ook heus wel waarom Gasly voor een nieuw avontuur koos. De AlphaTauri-teambaas deelt nogmaals hoe de vork precies in de steel steekt: "Red Bull deed iets enorm eerlijks door hem te laten gaan. Het was voor mij ook duidelijk omdat hij anders het risico zou lopen dat hij geen stoeltje heeft in 2024. Alle stoeltjes zijn voor dat jaar anders al bezet. Het is overigens niet makkelijk om zijn vertrek te accepteren. Uiteindelijk is het echter wel een fair besluit."