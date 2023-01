Horner nog geen fan van Andretti-plan: "Hoop dat er een oplossing komt"

Enkele weken geleden maakten Andretti en Cadillac bekend dat ze de Formule 1 willen betreden met een gezamenlijk team. Het nieuws werd niet met gejuich ontvangen door de huidige renstallen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is ook geen groot fan van het plan en hij wijst naar het kostenplaatje.

De interesse van Andretti kwam niet uit de lucht vallen aangezien de Amerikaanse racefamilie al geruime tijd aast op een plekje op de Formule 1-grid. Door de aangekondigde samenwerking met Cadillac heeft men nu een grotere kans op groen licht, Cadillac is immers onderdeel van het grote General Motors. Ondanks de steun van GM zijn de huidige renstallen nog niet positief.

Betalen

Vooralsnog hebben alleen Alpine en McLaren positief gereageerd op het nieuws. Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het een leuk plan maar is bij Racer alsnog kritisch: "Zoals wel vaker met dit soort dingen komt het neer op wie ervoor gaat betalen. Je kan je voorstellen dat de teams, als ze ervoor moeten betalen of de inkomsten zien afnemen daardoor, er niet voor staan te springen. De twee teams die erachter staan werken met ze samen in de V.S of gaan de motoren leveren. De andere begrijpen niet waarom hun inkomsten gaan dalen."

Oplossing

Horner wijst naar het feit dat het prijzengeld momenteel wordt verdeeld onder de tien bestaande teams. Als er een nieuwe renstal bijkomt, betekent dat dat iedereen een kleiner stukje van de prijzengeld-taart krijgt. Horner is dan ook duidelijk over de discussie: "Ik hoop dat er een oplossing wordt gevonden. Het zou duidelijker zijn als ze een bestaand team overnemen, maar ze zijn allebei fantastische merken die zeker zeer welkom zijn in de Formule 1."