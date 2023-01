'Leclerc vervangt Hamilton en Norris gaat naar Ferrari'

Voor het Formule 1-seizoen 2023 zijn de twintig racestoeltjes vergeven. Max Verstappen verdedigt zijn wereldtitel in dienst van Red Bull Racing, Nyck de Vries schuift aan bij AlphaTauri en de top drie van het constructeurskampioenschap van vorig jaar kiest voor continuïteit. Gezien de duur van verschillende contracten echter, kan er op middellange termijn een heuse stoelendans plaatsvinden.

De hamvraag daarbij gaat in op de toekomstplannen van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een verbintenis met het team van Mercedes tot en met het einde van het komende seizoen. Mocht de inmiddels 38-jarige Brit de koningsklasse van de autosport zijn rug toekeren en met pensioen gaan, dan moet de Duitse renstal op zoek naar een vervanger. Volgens voormalig Formule 1-teambaas en -analist Peter Windsor zou het management van Das Haus zomaar bij een bijzondere coureur uit kunnen komen. Met enkel Frederik Vesti, een onbeschreven blad dat zijn tweede jaar in de Formule 2 tegemoet gaat, als opleidingstalent achter de hand, heeft Mercedes het immers niet heel breed.

"Ik kan me voorstellen dat Toto Wolff gaat proberen om Charles Leclerc naar Mercedes te halen", zo spreekt Windsor, in het verleden sportief directeur bij Williams, via zijn persoonlijke Twitchkanaal. "Waarschijnlijk wordt het een zooitje, als Leclerc in hetzelfde team belandt met George Russell. Maar goed: als hij (Wolff, red.) Russell naar Hamilton wist te zetten, dan weet hij zich ook wel raad met Leclerc en George."

Vervolgens voorziet Windsor nog een aardverschuiving in het Formule 1-landschap, aangezien Ferrari bij een eventueel vertrek van Leclerc immers om een rijder verlegen zit. "Wat moet Ferrari dan?", vraagt de 70-jarige Brit zich hardop af. "Ik denk dat zij in een dergelijke situatie alles op alles zetten om Lando Norris naar het team te halen. Hij vindt het op zo'n moment denk ik bijzonder lastig om nee te zeggen."

Windsor neemt zijn eigen tasseografie overigens met een flinke korrel zou. "De informatie wat betreft contracten vergeten we maar eventjes, want beide teams kunnen het zich veroorloven om een rijder bij een concurrent weg te kapen. Toch denk ik dat Lando een kansje heeft bij Ferrari zodra Leclerc wordt opgeroepen om Lewis te vervangen."

Norris ligt tot en met het einde van het Formule 1-seizoen 2025 vast bij McLaren, het team waarvoor hij al sinds zijn debuut in de koningsklasse (2019) rijdt. Leclercs Ferrari-deal verloopt op oudejaarsdag 2024, waardoor hij dus sowieso nog twee volledige seizoenen in het rood te bewonderen zou moeten zijn.