Formule 1 tekent videodeal: helmcamera beschikbaar voor iedere coureur

De Formule 1 heeft een contract getekend dat alle 2023-coureurs in de gelegenheid zal stellen om gebruik te kunnen maken van de innovatieve helmcamera’s. In de afgelopen jaren werd er veel in de koningsklasse met de ontzettend kleine camera’s geëxperimenteerd. De in de helm geïntegreerde camera zal bij alle Grands Prix gebruikt kunnen worden.

De Formule 1 tekende eerder deze week een deal met de Racing Force Group om gebruik te gaan maken van de zogeheten “Driver’s Eye Camera”. De minicamera, die in de helm geïntegreerd is, zal volgens de Racing Force Group door alle Formule 1-coureurs tijdens het gehele 2023-seizoen van de Formule 1 gebruikt kunnen worden, ongeacht de gekozen helmfabrikant.

De camera, die een minuscule 1,43 gram weegt en 8mm in diameter is, wordt in de voering aan de binnenkant van de helm geïnstalleerd. Of de coureurs er ook daadwerkelijk veel gebruik gaan maken, valt nog te bezien. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Formule 1 in ieder geval graag zien dat de camera’s gebruikt worden, aangezien de technologie een uniek perspectief levert.