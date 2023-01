Norris hoopt op flinke voorwaartse sprong voor McLaren

Het team van McLaren zal haar uiterste best moeten doen om de Franse renstal Alpine ook in 2023 bij te willen houden. Vooralsnog wist het papajakleurige team de nieuwste generatie Formule 1-bolides nog niet helemaal wat betreft performance te ontgrendelen, waardoor het in 2022 genoegen moest nemen met een vijfde plaats in het constructeursklassement. Volgens Lando Norris moet zijn team van McLaren voor het aankomende jaar de focus leggen om eenzelfde stap omhoog in performance te maken als dat Ferrari van 2021 naar 2022 deed.

Lando Norris was de enige coureur van de middenveld-teams die in het Formule 1-seizoen van 2022 een podium wist te scoren. Ondanks dat kleine lichtpuntje, waren het opnieuw dezelfde topteams van Red Bull, Ferrari en Mercedes die, in die respectievelijke volgorde, de leiding in handen hield. Achter de schermen zit McLaren in ieder geval niet stil; de Britse renstal is momenteel net zoals concurrent Aston Martin druk bezig aan de bouw van haar eigen windtunnel. Echter zullen naar verwachting de eerste effecten van deze nieuwe faciliteit zich pas in 2024 worden gerealiseerd.

In een exclusief interview met het magazine van raceplatform Autosport, legt Norris de druk er bij zijn team in ieder geval alvast flink op: "Het (De performancesprong van Ferrari in 2021 naar ’22) moet haalbaar zijn. Wat zij wisten te behalen was ontzettend knap. Om in 2021 bijna door ons verslagen te worden naar het daaropvolgende jaar met wins en podiumkansen elk weekend te gaan, dat zou ons doel moeten zijn. Het was bij hen zeker niet een kwestie van geluk hebben. Ze hebben het nieuwe tijdperk (van F1-auto’s) gemaximaliseerd, waardoor ze een grote stap hebben kunnen maken."

"Het punt is dat we nog beter ons best moeten doen om een goede auto neer te zetten. Dit jaar moeten we al verder zijn. Ik heb in ieder geval veel vertrouwen dat we het kunnen", sluit Norris af.