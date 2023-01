Sainz traint in ijzige omstandigheden voor aankomend seizoen

De Formule 1-coureurs bereiden zich momenteel voor op het aankomende seizoen. Veel coureurs zijn teruggekeerd van hun vakantie en zijn alweer vol in training. Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz bereidt zich zo goed mogelijk voor op het aankomende seizoen, hij heeft echter een alternatieve trainingswijze.

Sainz deelt op sociale media namelijk dat hij op een zeer bijzonder trainingskamp is. De Spaanse Ferrari-coureur is namelijk aan het trainen in de besneeuwde bergen in de Dolomieten. Op een serie foto's is te zien dat Sainz zich niet alleen in de gym voorbereidt, maar ook op de ski's.