Williams-junior Gray maakt Formule 3-promotie met team Carlin

De Britse coureur Ollie Gray maakt via het autosportteam van Carlin een promotie door. De runnerup van het Britse Formule 4-kampioenschap in 2022 zal dit jaar op de FIA Formule 3-grid aanwezig zijn. Met zijn doorstap naar de Formule 3 zal de Williams-junior binnen de gelederen van team Carlin blijven.

De promotie van Ollie Gray betekent dat tijdens de overschakeling van 2022 naar ’23 er opnieuw een Formule 1-team junior de overstap omhoog mag maken. Het is Williams-junior Ollie Gray die, samen met het Britse raceteam van Carlin, een stap voorwaarts mag zetten door vanuit de Britse F4-series over te gaan naar het FIA Formule 3-kampioenschap. Gray heeft een goed 2022 achter de rug; de zeventienjarige Britse coureur finishte namelijk als tweede in het klassement. Een sterk resultaat in de Britse openwielseries betekent dat Gray een stap dichterbij de koningsklasse van de motorsport mag zetten.

"Ik ben zeer blij dat ik samen met Carlin Racing de opstap naar de Formule 3 in 2023 mag maken, en om als Williams academy-coureur mijn samenwerking met hen voort te zetten. Het zal een grote uitdaging worden, maar ik kijk er naar uit om met het team, waar ik inmiddels al heel goed mee overweg kan, opnieuw te gaan samenwerken. Mijn dank gaat uit naar Williams Racing en Carlin. Ik kijk uit naar goede resultaten in 2023", vertelt Gray op de website van Williams.

Sportief directeur van Williams Sven Smeets meent dat Gray’s promotie naar de Formule 3 na een sterk seizoen in de Britse F4 'de juiste keuze' was: "Tijdens zijn eerste jaar als Williams-junior heeft Ollie al met meerdere overwinningen en podiumplaatsen zijn talent aan ons laten zien. We kijken er naar uit om te zien wat hij met onze steun in 2023 in de Formule 3 kan bereiken", sluit Smeets af.