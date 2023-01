Verstappen spreekt schande van organisatie Virtual 24 uur van Le Mans

Max Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de virtuele 24 uur van Le Mans. De Nederlandse tweevoudig wereldkampioen Formule 1 reed voor Team Redline en was goed onder weg. De simrace verliep niet vlekkeloos, de servers lagen er meerdere keren uit en Verstappen zelf had ook de nodige hindernissen. Hij was niet bepaald blij.

Verstappen werd tijdens zijn stint meerdere keren van de server van de race gegooid. De Nederlander deed zelfs niets fout maar de wedstrijdleiding gaf de verloren tijd niet terug. Verstappen en co vielen hierdoor ver terug en besloten de handdoek in de ring te gooien. Verstappen reageerde eerder al laaiend tijdens de livestream en deed dat later nog eventjes dunnetjes over.

Schande

Op de Discord-server van de deelnemers aan de simrace schreef Verstappen een woedend bericht. Op zijn zachts gezegd was hij niet blij: "Na vijf maanden voorbereiding op de titelstrijd en twee maanden voorbereiding op deze race, is dit wat we krijgen. Dit was echt een schande voor de community en voor alle grote merken en coureurs die erbij betrokken zijn. Tijdens de race haperde er van alles, waren er rode vlaggen door aanvallen op de server en verloren mensen steeds connectie. Sommigen kregen hun achterstand terug, anderen niet. Dat allemaal vanwege die domme regel over vier auto's."

Clownshow

Verstappen spreekt van een 'clownshow' en geeft verder ook nog aan dat hij niet meer mee gaat doen aan simraces van deze organisatie. Hij vervolgt zijn boze comment op Discord: "Hoe kan je überhaupt afhankelijk zijn van de regelgeving als je je eigen shit serves niet eens onder controle hebt? Het is niet de eerste keer dat we dit aan het doen zijn. Letterlijk tijdens drie van de vier keer dat we dit evenement organiseren, werd ik van de server gegooid terwijl we aan het racen waren."