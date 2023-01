Alonso, Hamilton en Russell werken begin februari bandentest af

Het duurt nog ruim anderhalve maand voordat het nieuwe Formule 1-seizoen van start gaat, toch kruipen een aantal coureurs over een paar weken weer achter het stuur. Meerdere teams werken in februari namelijk een bandentest af voor bandenleverancier Pirelli. De teams van Mercedes en Aston Martin zullen in actie komen.

De twee renstallen komen begin februari in actie op het Spaanse circuit van Jerez de la Frontera. Op 7 en 8 februari komen meerdere coureurs in actie tijdens de bandentest op Jerez. Voor Mercedes zullen Lewis Hamilton en George Russell in actie gaan komen. Fernando Alonso zal voor het team van Aston Martin gaan rijden, het wordt de tweede keer dat de Spanjaard in actie zal gaan komen voor zijn nieuwe renstal.

Alonso, Russell en Hamilton zullen gaan testen met de nieuwe Pirelli-banden voor 2024. Tevens worden er tests uitgevoerd voor de nieuwe regenbanden van de Italiaanse bandenleverancier. De twee teams zullen nog niet in actie gaan komen met hun nieuwe wagens voor 2023. Aston Martin gaat rijden met de AMR22 en het team van Mercedes zal gaan rijden met de W13 van afgelopen jaar. Later in de maand februari worden er nog meer Pirelli-tests afgewerkt.