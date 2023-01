Andretti hekelt houding F1-teams: "Allemaal hebberigheid"

Vorige week kondigde Andretti en Cadillac aan dat ze de Formule 1 willen gaan betreden met een gezamenlijk team. De interesse van de twee Amerikaanse grootmachten werd alles behalve hartelijk ontvangen door de huidige teams. Michael Andretti is dan ook woest op de teams en hij haalt fel uit.

Het team van Andretti aast al geruime tijd op een plekje op de grid. De Amerikaanse renstal van de gelijknamige racefamilie wilde eerder al Sauber overnemen en gaf daarna aan zelf een team op te willen richten. Nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem meldde dat er mogelijke nieuwe teams zich konden melden, was Andretti er als de kippen bij. Samen met General Motors-merk Cadillac wil men de Formule 1 betreden.

Geld

Het is algemeen bekend dat de tien huidige Formule 1-teams alles behalve zin hebben in de komst van een nieuw team naar de sport. Andretti-kopstuk Michael Andretti ergert zich daaraan en haalt fel uit in gesprek met Forbes: "Het gaat allemaal om het geld. Ten eerste gaan ze ervanuit dat ze een tiende van het prijzengeld zien vervliegen. Ze zijn daarnaast ook heel hebzuchtig en ze denken dat we alle Amerikaanse sponsoren gaan afpakken."

Toekomst

Andretti geeft tevens aan dat hij niet verrast is door de negatieve reacties van de tien huidige Formule 1-renstallen. De oud-coureur is wel blij met de steun van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Volgens Andretti denkt hij wel aan de toekomst en doen de teams dat niet: "Het is allemaal hebberigheid en de teams kijken vooral naar zichzelf, in plaats van naar wat over het algemeen beter is voor onze sport."