Peréz hoopvol over titelkansen 2023: "Voel dat ik vrijwel op m’n best ben"

Red Bull-coureur Sergio Peréz blijft – in ieder geval mentaal – zicht houden op het behalen van de wereldtitel in de Formule 1. De Mexicaan begon 2022 relatief sterk, maar zag zijn teamgenoot Max Verstappen uiteindelijk met bijna honderdvijftig punten voorsprong in het tweede achtereenvolgende seizoen kampioen worden. Nu het F1-circus vol doorstoomt richting de preseasontests in Bahrein, behoudt Peréz een positieve energie voor een goede start van het 2023-seizoen.

Sergio Peréz zal zich alweer gaan opmaken voor een derde F1-seizoen met het team van Red Bull als werkgever. Samen met Max Verstappen wist Peréz ook in 2022 een hele sloot punten binnen te halen, waardoor de Oostenrijkse renstal voor het eerst sinds 2013 weer de constructeurstitel wist te behalen. Een groot deel van dat puntenaantal werd echter door Verstappen gescoord. Een puntenverschil van bijna honderdvijftig tussen hem en Peré betekende dat de Nederlander ook in 2022 wereldkampioen werd. Peréz hoopt 2023 sterk te starten, om op die manier een sterke basis neer te zetten voor een goede poging richting de wereldtitel.

"Ik ben constant bezig", begint Peréz over zijn voorbereidingen op het aankomende seizoen. "Het ligt er wel aan hoe goed ik me aan het begin van dit seizoen in de auto zal gaan voelen. Vorig jaar was ik in het begin zeker comfortabel, daarna glipte het uit m’n handen. Wij als F1-coureurs zijn constant naar nieuwe uitdagingen aan het zoeken. Maar, ik voel dat ik op dit moment vrijwel op m’n best ben. Dat wil ik echt doorzetten zodat ik het aankomende seizoen op een heel hoog niveau begin."

Naast een goede voorbereiding en start van het seizoen, hoopt Peréz ditmaal consistenter te zijn op het gebied van performance en resultaten. "2022 begon heel goed. We hadden wat betrouwbaarheidsproblemen in het begin, maar voor de rest zag alles er netjes uit. Vanaf het begin waren we al in het gevecht om het wereldkampioenschap. Daarna had ik een paar minder goede races wat ervoor zorgde dat ik niet meer serieus kon meevechten om de titel, dus daar zal ik samen met het team aan moeten werken. We moeten zorgen dat we die consistentie gedurende het jaar blijven voortzetten", sluit Peréz af.