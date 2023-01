Sainz bezorgt vader bijna een penalty tijdens Dakar Rally

Ferrari-coureur Carlos Sainz was afgelopen dagen aanwezig bij de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. In de Saoedische woestijn moedigde hij zijn vader aan die meestrijdt voor het team van Audi. Sainz junior toonde zich behulpzaam en dat kwam zijn vader bijna op een straf te staan. De Dakar-stewards keken namelijk naar een actie van de Ferrari-coureur.

Ferrari-coureur Sainz was deze week nadrukkelijk in beeld tijdens de eerste dagen van de iconische Dakar Rally. De Spanjaard was te gast bij zijn vader en volgde de rally op de voet. Vanuit de helikopter volgde Sainz junior zijn vaders rally-avonturen en zag hij ook hoe de Audi tegen problemen aanliep. Op enkele meters van de gestrande rallywagen keek hij geïnteresseerd toe hoe zijn vader en diens navigator de wagen repareerden.

Geen teammedewerker

Sainz toonde zich tevens behulpzaam en deed de deur van de Audi van zijn gelijknamige vader dicht. Dit deed hij echter vlak na de reparatiebeurt in de woestijn en dat zorgde bijna voor problemen. Volgens de regels van de Dakar Rally mag er binnen de straal van een kilometer van de gestrande auto namelijk geen hulp van het team zijn. Een straf bleef uiteindelijk uit omdat Audi beargumenteerde dat Sainz junior geen onderdeel is van het team.

Voorbeeldfunctie

De stewards van de rally waren het eens met Audi, maar ze gaven de Formule 1-coureur wel een tik op de vingers. Volgens de stewards hebben vooraanstaande leden van de autosport-community namelijk een voorbeeldfunctie. Men is van mening dat dit ook geldt voor Sainz en dat hij dus aan iedereen het goede voorbeeld moet geven. De stewards geven tevens aan dat twijfelachtige situaties voorkomen moeten worden.