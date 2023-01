Sainz wil Red Bull uitdagen: "Gevoel dat we kansen hebben"

Het team van Ferrari wil aankomend seizoen de strijd openen op Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal was vorig seizoen regelmatig veel sterker dan Ferrari maar de Italianen geloven in een inhaalslag. Carlos Sainz denkt dat het verschil tussen de twee teams niet meer zo heel erg groot zal zijn.

Ferrari begon het afgelopen seizoen nog zeer sterk maar werd al snel ingehaald door Red Bull. De Italiaanse renstal kreeg te maken met betrouwbaarheidsproblemen en mislukte tactieken. Toch was het paceverschil vaak niet heel erg groot, het was iets wat men bij Ferrari veel goede moed gaf. Aankomend seizoen willen ze dan ook gaan toeslaan in het wereldkampioenschap.

Ferrari-coureur Carlos Sainz gelooft in zijn kansen voor het aankomende seizoen. De Spaanse coureur is daar nogal duidelijk in tegenover de media-afdeling van de Formule 1: "Ik heb het gevoel dat we kansen hebben. Red Bull was heel erg dominant maar ze waren dominant zonder een pacevoordeel. Ik had niet het idee dat we ver achter lagen op het gebied van ontwikkeling en car performance. Als je erover nadenkt, ik stond op pole in Austin en we hadden daar een 1-2tje in de kwalificatie. Onze auto moet niet zover achterliggen op die van Red Bull."