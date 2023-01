Alpine onthult nieuwe A523 op 16 februari

Over iets meer dan twee maanden gaat het Formule 1-seizoen weer van start. In de tussentijd zullen alle Formule 1-teams het doek trekken van hun nieuwe wagens. Meerdere renstallen hebben de onthullingsdatum al met de buitenwereld gedeeld, vandaag volgde het team van Alpine die route.

Op sociale media maakte Alpine bekend wanneer ze het doek gaan trekken van hun nieuwe A523. In een kort filmpje laat men weten dat de wagen op 16 februari wordt onthuld in de Britse hoofdstad Londen. De wagen wordt de eerste Alpine-bolide van Pierre Gasly. De Fransman maakte de overstap van AlphaTauri naar de Franse renstal. Gasly is dit jaar de teamgenoot van Esteban Ocon.