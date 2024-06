Canadese promotor naar stewards voor mogelijke track invasion

De stewards krijgen een lange avond in Canada. Yuki Tsunoda, George Russell, Oscar Piastri en Sergio Perez moeten zich melden voor uiteenlopende incidenten. Maar ook de organisatie van de Grand Prix moet zich nu melden voor een opvallend moment.

De Octane Racing Group moet zich melden bij de stewards. De organisatie van de race moet zich melden voor een incident vlak aan het einde van de race. Er was mogelijk sprake van een track invasion terwijl er nog coureurs op de baan reden. Dit is vanzelfsprekend een mogelijk zeer gevaarlijke situatie. Soortgelijke incidenten vonden eerder plaats in Australië en Azerbeidzjan. Wat er precies is gebeurd, was niet te zien op de livebeelden.